В порт под Одессой прибыл иностранный корабль, моряков которого срочно госпитализировали в больницу
Их забрали в экстренном порядке на трех машинах скорой помощи и увезли в медучреждение. Такую информацию обнародовал черноморский телеканал
Согласно данным, в морской порт Черноморска зашел сухогруз “Chalsi”. Корабль прибыл из турецкого порта Дилискелеси под флагом Палау.
По предварительной информации причиной госпитализации 10 членов экипажа является китайский вирус.
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По состоянию 23 ноября в Одесской области за сутки выявили 536 инфицированных. С начала карантина в регионе были заражены 37 тысяч 901 человек.
По данным СНБО, четверо заболевших скончались от вируса и сопутствующих заболеваний. Количество жертв в области достигло 513.
Выздоровели вчера двое пациентов. За все время пандемии в Одесской области вылечились 8729 человек.
В тоже время 536 находятся под подозрением.
Также мы сообщали, что высокая заболеваемость китайским вирусом и другими сезонными ОРВИ стала причиной массового закрытия школьных классов по всей Одессе.
В частности, на сегодняшний день в городе закрыты 152 класса и 12 детсадовских групп.
Напомним, что вирусный коллапс охватил Одессу, врачи кричат от безнадеги: "Надоело и страшно"
Как сообщала Politeka, одесский медик рассказал, как хоронят жертв китайской инфекции: "За 50 лет работы впервые такое вижу"
Также Politeka писала, что вирус с новой силой захватил Одессу, власти заявляют о дистанционке: "Болеют дети и педагоги"