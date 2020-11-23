В порт под Одессой прибыл иностранный корабль, моряков которого срочно госпитализировали в больницу

Их забрали в экстренном порядке на трех машинах скорой помощи и увезли в медучреждение. Такую информацию обнародовал черноморский телеканал ИТ3 .

Согласно данным, в морской порт Черноморска зашел сухогруз “Chalsi”. Корабль прибыл из турецкого порта Дилискелеси под флагом Палау.

По предварительной информации причиной госпитализации 10 членов экипажа является китайский вирус.

По состоянию 23 ноября в Одесской области за сутки выявили 536 инфицированных. С начала карантина в регионе были заражены 37 тысяч 901 человек.

По данным СНБО, четверо заболевших скончались от вируса и сопутствующих заболеваний. Количество жертв в области достигло 513.

Выздоровели вчера двое пациентов. За все время пандемии в Одесской области вылечились 8729 человек.

В тоже время 536 находятся под подозрением.

Также мы сообщали, что высокая заболеваемость китайским вирусом и другими сезонными ОРВИ стала причиной массового закрытия школьных классов по всей Одессе.

В частности, на сегодняшний день в городе закрыты 152 класса и 12 детсадовских групп.

Напомним, что вирусный коллапс охватил Одессу, врачи кричат от безнадеги: "Надоело и страшно"

Как сообщала Politeka, одесский медик рассказал, как хоронят жертв китайской инфекции: "За 50 лет работы впервые такое вижу"

Также Politeka писала, что вирус с новой силой захватил Одессу, власти заявляют о дистанционке: "Болеют дети и педагоги"