Стало известно, как прошел карантин выходного дня 21 и 22 ноября в Одессе и области

Итоги подвели в полиции и рассказали о них, передает Politeka.net

Так, на этих выходных, на территории Одесской области составили 377 протоколов на нарушителей карантинных ограничений.

К административной ответственности привлекли представителей торговых и финансовых заведений, сотрудников кафе и автомоек. Кроме того, штрафовали за неношение масок в общественных местах и транспорте.

Соблюдение карантина контролировали мобильные группы в составе представителей полиции, Национальной гвардии и работники Госпотребслужбы.

Отметим, что за за нарушение правил карантина предусмотрен штраф в размере от 34 до 170 тыс гривен. А за пребывание в общественных местах и транспорте без маски граждане караются на сумму от 170 до 255 гривен.

Ранее мы писали, что некоторые рестораны продолжали работать во время карантина выходного дня, несмотря на запреты и угрозы начальника полиции

Отметим, что около 50% заведений общественного питания были закрыты полностью.

В тоже время часть заведений приноровились и работали втихаря.

Наплевали на запреты и продолжали принимать посетителей сетевое кафе "Львовские круассаны", «Гранат», «Фарш», «Чернослив», «Белый налив». Надо сказать, что большинство из них обслуживали посетителей на летних площадках, что также запрещено карантином.

Не прекратило свою работу кафе «Slow Piggy», которое связывают с народны депутатом от «Слуги народа» Алексеем Леоновым.

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