Вчерашний блэкаут в Одессе угрожал привести к затоплению канализацией части города

Об угрозе экологической катастрофы сообщили в пресс-службе «Инфоксводоканала», перадает Politeka.net

23 ноября возле села Прилиманское, что вблизи Одессы произошла серьезная авария на двух высоковольтных линиях, в результате которой Киевский и Малиновский районы остались без электричества. Кроме того, света не было и в пригороде Одессы.

В «Инфоксводоканале» подчеркнули, что из-за аварии обесточенной осталась канализационно-насосная станция. Это привело к риску подтопления канализацией части города после чего неочищенные стоки могли попасть в Черное море.

Однако, к счастью, экологической катастрофы удалось избежать. Коммунальщики смогли подключить генератор, который помог станции запуститься снова.

Если бы проблему не решили вовремя, то канализация затопила бы Совиньон и Черноморку. Именно там установки и собирают стоки, а затем передают их на станцию биологической очистки "Южная".

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