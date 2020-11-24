В Одесской области охотника приняли за зверя и застрелили

Происшествие случилось во время охоты в Измаильском районе возле села Озерное, передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу Нацполиции в Одесской области.

Как рассказали правоохранители, мужчины охотились недалеко от озера. Один из них спрятался в камышах, когда его заметил 51-летний напарник, то выстрелил из ружья, перепутав со зверем.

45-летний любитель охоты умер мгновенно.



Полицейские нашли ружья охотников и отправили их на судебно-медицинскую экспертизу. Подозреваемого отправили в отделение полиции. Решается вопрос о внесении сведений к Единственному реестру досудебных расследований за частью первой статьи 119 (Убийство из неосторожности) Криминального кодекса Украины.

До этого мы сообщали, что в Одессе мужчина пытался перелезть через забор, но попал на тот свет.

Инцидент случился рано утром в поселке Фонтанка-2 на улице Степной.

Мужчина перелазил через забор с пиками и застрял. Он не смог самостоятельно выбраться, и очевидцы позвали на помощь спасателей.

Выяснилось, что потерпевший получил рваную рану бедра и потерял сознание. Подоспевшие спасатели при помощи бензореза сняли бедолагу с забора и передали врачам скорой помощи. Мужчину отвезли в областную больницу, он был в тяжелом состоянии.

В ГСЧС уточнили, что к вечеру он скончался, не приходя в сознание.

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