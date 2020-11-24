В Одессе взрывотехники ищут бомбу в четырех учебных заведениях города
Так, во вторник, 24 ноября на электронную почту одесской полиции пришло сообщение от неизвестных о заминировании нескольких учебных заведений Одессы в Малиновском, Приморском и Суворовском районах. Такую информацию обнародовала пресс-служба областного ГУНП, передает Politeka.net
На место происшествия направлены работники взрывотехнического управления, кинологи, следственно-оперативные группы.
Стоит отметить, что сообщения о минировании в Одессе довольно частое явление.
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Не так давно мы сообщали, что днем 9 ноября, на электронный адрес полиции пришло анонимное сообщении о минировании медицинского учреждения, расположенного в центре города. Взрывотехники проверили помещение больницы и прилегающую к ней территорию обследовали. По результатам проверки никаких взрывных и веществ не обнаружено.
Также мы сообщали о эвакуации жильцов двухэтажного дома в селе Фонтанка. Телефонный террорист сообщил, что бомба была заложена в подвальном помещении дома.
Кроме того мы писали о переполохе в школьном заведении Одессы.
В пятницу, 6 ноября полицейские искали бомбу в здании 117 школы, которая находится на пересечении улиц Ришельевская и Жуковского.
Больше сотни учеников были эвакуированы из здания.
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