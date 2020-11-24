В Одесской области за сутки зафиксировали 865 новых случаев заражения китайским вирусом
И это абсолютный рекорд за все время пандемии.
По данным сайта мониторинга СНБО, в регионе общее число инфицированных достигло 38766 человек. Летальных случаев за сутки – 4, за всё время скончались 517 жителей Одессы и области, передает Politeka.net
Выздоровели 8730 пациентов, болеют 29519 человек и 40546 находятся под подозрением.
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За сутки на территории Одесской области, по данным лабораторного центра, подтверждено методом ПЦР 861 заболевших, из них дети — 35, медработники — 44. Такую информацию обнародовали в ОГА.
Надо отметить, что за минувшие сутки наибольшее количество заболевших COVID-19 украинцев зафиксировали в Киевской, Днепропетровской и Одесской областях.
В тоже время количество заболевших значительно превышает данные официальной статистики. Многие инфицированные по разным причинам не сдают тесты и не учтены в отчетах Минздрава.
До этого мы сообщали, что высокая заболеваемость китайским вирусом и другими сезонными ОРВИ стала причиной массового закрытия школьных классов по всей Одессе.
В частности, на сегодняшний день в городе закрыты 152 класса и 12 детсадовских групп.
Напомним, что на Одесчине вирус забирает всё больше жизней, новые данные: "четыре сотни зараженных не справились..."
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