В Одесской области за сутки зафиксировали 865 новых случаев заражения китайским вирусом

И это абсолютный рекорд за все время пандемии.

По данным сайта мониторинга СНБО, в регионе общее число инфицированных достигло 38766 человек. Летальных случаев за сутки – 4, за всё время скончались 517 жителей Одессы и области, передает Politeka.net

Выздоровели 8730 пациентов, болеют 29519 человек и 40546 находятся под подозрением.

За сутки на территории Одесской области, по данным лабораторного центра, подтверждено методом ПЦР 861 заболевших, из них дети — 35, медработники — 44. Такую информацию обнародовали в ОГА.

Надо отметить, что за минувшие сутки наибольшее количество заболевших COVID-19 украинцев зафиксировали в Киевской, Днепропетровской и Одесской областях.

В тоже время количество заболевших значительно превышает данные официальной статистики. Многие инфицированные по разным причинам не сдают тесты и не учтены в отчетах Минздрава.

До этого мы сообщали, что высокая заболеваемость китайским вирусом и другими сезонными ОРВИ стала причиной массового закрытия школьных классов по всей Одессе.

В частности, на сегодняшний день в городе закрыты 152 класса и 12 детсадовских групп.

Напомним, что на Одесчине вирус забирает всё больше жизней, новые данные: "четыре сотни зараженных не справились..."

Как писала Politeka, в одесский порт зашел корабль с зараженными моряками на борту: к месту съехались скорые

Также Politeka писала, в Одессе из-за китайского вируса оборвалась жизнь известной телеведущей: медики оказались бессильны