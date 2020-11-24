К берегу моря в Затоке прибило мертвое тело женщины без одежды

Соответствующие кадры разместили очевидцы в соцсетях, передает Politeka.net (чтобы просмотреть- доскролльте страницу до конца)

По словам местных жителей, они видели как накануне вечером неизвестная женщина разделась на пляже, аккуратно сложила вещи и оставила их на песке, потом она зашла в море.

В полиции уже прокомментировали трагический инцидент и сообщили, что установили личность погибшей – это 53-летняя жительница Белгорода-Днестровского.

По предварительной информации, смерть женщины наступила в результате утопления и переохлаждения.

«Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 (с пометкой «самоубийство») Уголовного кодекса Украины. Окончательная причина смерти будет установлена после получения результатов судебно-медицинской экспертизы», - рассказали в полиции.

До этого мы сообщали, что в Одесской области охотника приняли за зверя и застрелили.

Происшествие случилось во время охоты в Измаильском районе возле села Озерное.

Какстало известно, мужчины охотились недалеко от озера. Один из них спрятался в камышах, когда его заметил 51-летний напарник, то выстрелил из ружья, перепутав со зверем.

45-летний любитель охоты умер мгновенно.

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