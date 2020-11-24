Опорные больницы Одессы снова отказываются принимать заболевших с подозрением на китайский вирус

Как передает об этом заявляют волонтеры благотворительного фонда «Корпорация монстров», передает Politeka.net

По словам руководителя этого фонда Екатерины Ножевниковой, к ней обратились к ней обратились 12 человек, нуждающихся в кислородном концентраторе. Трое из них — пациенты, которым отказали в стационаре, еще двое прикованы к постели и не могут быть госпитализированы. А остальные — пациенты, которых выписывают из стационаров с кислородной зависимостью.

«После того, как департамент здравоохранения в течении 1,5 часов устраивал пациента с сатурацией 78 (ему же подчиненные медучреждения) я поняла, что что-то пошло совсем не так. Пациент в это время находился в скорой, кислорода в которой не было. Спасибо, что в результате все таки устроили, – пишет она на своей странице в Фейсбук.

По данным волонтера, опорная больница водников так и не получила от поставщика защитные костюмы.

Также стало известно, что 500 кислородных концентраторов, которые закупила Одесская область, так и не доехали в больницы, несмотря на уверения бывшего губернатора Максима Куцего.

В тоже время, в опорной больнице, расположенной в парке Шевченко, замерзают баллоны с кислородом — ночью их грели строительной дуйкой. Также под больницами снова стоят очереди из скорых.

А тем временем Владимир Зеленский пообещал украинцам, что больницы примут всех больных. А для тех, кому отказали в госпитализации, предоставил ссылки на Google-анкетирование — своеобразная книга жалоб на систему здравоохранения.

«Мне сказали, что сегодня президент сказал в интервью, что ситуация наладилась.А министр на утреннем брифинге сообщил, что коек у нас ещё 11 тыс, все с кислородом и все, что пишут в сетях это враньё. Давайте уже если наше Министерство и президент живут в параллельном мире будем их проводниками в мир реальности», - призвала Ножевникова.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области за сутки зафиксировали 865 новых случаев заражения китайским вирусом. И это абсолютный рекорд за все время пандемии.

По данным сайта мониторинга СНБО, в регионе общее число инфицированных достигло 38766 человек. Летальных случаев за сутки – 4, за всё время скончались 517 жителей Одессы и области.

Выздоровели 8730 пациентов, болеют 29519 человек и 40546 находятся под подозрением.

Напомним, что на Одесчине вирус забирает всё больше жизней, новые данные: "четыре сотни зараженных не справились..."

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Также Politeka писала, в Одессе из-за китайского вируса оборвалась жизнь известной телеведущей: медики оказались бессильны