Женщину не раз судили за кражи

В Одессе задержали дерзкую воровку, которая вытаскивала телефоны у людей в магазинах, больницах и даже в церквях

Подробности рассказали на портале одесской полиции, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Ловкая карманница приехала из соседней страны в Одессу и обосновалась в городе, чтобы грабить ее жителей.

Так, 28-летняя воровка вытащила мобильные телефоны у двух посетительниц больницы в Суворовском районе, еще двух она ограбила в церкви и детском магазине в центре города.

Стоимость телефонов составляла от пяти до сорока тысяч гривен у трех женщин и одной несовершеннолетней девочки.

На счету 28-летней воровки уже есть пару судимостей за имущественные преступления и злоумышленница не отрицает своей причастности к новым.

В полиции отметили, что по данному факту открыто уголовное производство. Женщине грозит до пяти лет тюрьмы за кражу.

До этого иы сообщали, что в Одессе мужчина как следует наказал карманника, который пытался его ограбить

Инцидент случился средь бела дня на рынке «Северный».

По словам очевидцев, мужчина трижды пытался вытащить кошелек у одного из покупателей, в итоге тот не выдержал и дал по голове грабителю.

Вор-неудачник упал на асфальт, в результате люди вызвали ему скорую помощь.

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