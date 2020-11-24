До берега моря в Затоці прибило мертве тіло жінки без одягу

Відповідні кадри розмістили очевидці в соцмережах, передає Politeka.net (щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)

За словами місцевих жителів, вони бачили як напередодні ввечері невідома жінка роздяглася на пляжі, акуратно склала речі і залишила їх на піску, потім вона зайшла в море.

У поліції вже прокоментували трагічний інцидент і повідомили, що встановили особу загиблої – це 53-річна мешканка Білгорода-Дністровського.

За попередньою інформацією, смерть жінки настала внаслідок утоплення та переохолодження.

"Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 (з позначкою «самогубство») Кримінального кодексу України. Остаточна причина смерті буде встановлена після отримання результатів судово-медичної експертизи", - розповіли в поліції.

До цього ми повідомляли, що в Одеській області мисливця прийняли за звіра і застрелили.

Подія трапилася під час полювання в Ізмаїльському районі біля села Озерне.

Як відомо, чоловіки полювали недалеко від озера. Один з них сховався в очеретах, коли його помітив 51-річний напарник, то вистрілив з рушниці, переплутавши зі звіром.

45-річний любитель полювання помер миттєво.

Нагадаємо, що в Одесі загорівся гуртожиток: подробиці і кадри порятунку студентів

Як повідомляла Politeka, руйнівна НП сколихнула Одесу, відомо про перші жертви: кадри з місця подій

Також Politeka писала, в торговому центрі Одеси почалася пожежа, людей виводять на вулицю: відео НП