В Одессе неизвестные поиздевались над самым известным деревом
Так, во дворе дома № 17 по улице Торговой спилили ботанический памятник природы местного значения. Об этом сообщили в пресс-службе департамента городского хозяйства, передает Politeka.net
Сотрудники одной из управляющих компаний спилили все ветви так называемого "Пушкинского тополя".
Еще его называли "самый толстый тополь Украины" или "тополь любви". К дереву водили экскурсии одесские гиды.
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Экологи утверждают, что тополь был здоровым и не сухим. Сейчас от него остался только голый ствол. По их словам, в таком состоянии дерево сможет прожить еще несколько лет, а затем засохнет.
При этом известно, что разрешение на снос зеленых насаждений на Торговой, 17 КП «Горзелентрест» не выдавалось.
По факту случившегося составили акт и написано заявление в полицию.
К слову, этой достопримечательности уже около 200 лет и дерево стало рекордсменом Одессы по ширине своего ствола. Согласно легенде, именно по этому тополю молодой Пушкин залезал в окно к жене коммерсанта Ризнича, которая в то время была любовницей писателя.
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