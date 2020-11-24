В Одессе неизвестные поиздевались над самым известным деревом

Так, во дворе дома № 17 по улице Торговой спилили ботанический памятник природы местного значения. Об этом сообщили в пресс-службе департамента городского хозяйства, передает Politeka.net

Сотрудники одной из управляющих компаний спилили все ветви так называемого "Пушкинского тополя".

Еще его называли "самый толстый тополь Украины" или "тополь любви". К дереву водили экскурсии одесские гиды.

Экологи утверждают, что тополь был здоровым и не сухим. Сейчас от него остался только голый ствол. По их словам, в таком состоянии дерево сможет прожить еще несколько лет, а затем засохнет.

При этом известно, что разрешение на снос зеленых насаждений на Торговой, 17 КП «Горзелентрест» не выдавалось.

По факту случившегося составили акт и написано заявление в полицию.

К слову, этой достопримечательности уже около 200 лет и дерево стало рекордсменом Одессы по ширине своего ствола. Согласно легенде, именно по этому тополю молодой Пушкин залезал в окно к жене коммерсанта Ризнича, которая в то время была любовницей писателя.

Напомним, что одесские больницы перестали принимать зараженных, выстроились очереди из скорых: "в парке замерзают..."

Как писала Politeka, в одесский порт зашел корабль с зараженными моряками на борту: к месту съехались скорые

Также Politeka писала, тело женщины без одежды выловили из моря в Затоке: видео и детали загадочной трагедии