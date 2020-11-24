Выманили около 40 тысяч

В Одессе на фоне пандемии и существенного падения уровня доходов людей, заметно активизировались интернет-мошенники

Так, одна женщина придумала несложную схему по обману покупателей через социальную сеть «Инстаграм». Она продавала несуществующие детские вещи. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУНП, передает Politeka.net

Схема выглядела следующим образом: мошенница создала аккаунт в Instagram для продажи детских вещей и принимала заказы на несуществующий товар при условии стопроцентной предоплаты. После того, как покупатели перечисляли на банковские карты деньги за выбранную одежду, аферистка блокировала связь с ними.

По месту жительства подозреваемой полиция провела обыск, изъяв черновые записи, мобильные телефоны и банковские карты. Сама она до недавнего времени находилась в розыске.

Как выяснилось, злоумышленница уже имела проблемы с законом.

Женщине заочно сообщили о подозрении в завладении почти 40 тысячами гривен путем мошенничества.

До этого мы сообщали, что в Одессе полиция задержала дерзкую воровку, которая вытаскивала телефоны у людей в магазинах, больницах и даже в церквях.

Ловкая карманница приехала из соседней страны в Одессу и обосновалась в городе, чтобы грабить ее жителей.

Так, 28-летняя воровка вытащила мобильные телефоны у двух посетительниц больницы в Суворовском районе, еще двух она ограбила в церкви и детском магазине в центре города.

Стоимость телефонов составляла от пяти до сорока тысяч гривен у трех женщин и одной несовершеннолетней девочки.

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