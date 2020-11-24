Спустя неделю полицейские обнаружили 15-летнюю школьницу, которая исчезла на Одесчине
Подробностями поделись в пресс-службе областного ГУНП, передает Politeka.net
18 ноября Анастасия Широкобокова, 2005 года рождения покинула детское воспитательное учреждение и с тех пор о школьнице не было никаких вестей.
Все это время полицейские отрабатывали вокзалы, парки, компьютерные клубы.
В результате беглянку разыскали у знакомых.
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По словам девушки, она не возвращалась обратно в приют, так как хотела немного развлечься и погулять. Инспекторы ювенальной превенции провели со школьницей профилактическую беседу.
До этого мы сообщали, что в Одессе полиция задержала дерзкую воровку, которая вытаскивала телефоны у людей в магазинах, больницах и даже в церквях.
Ловкая карманница приехала из соседней страны в Одессу и обосновалась в городе, чтобы грабить ее жителей.
Так, 28-летняя воровка вытащила мобильные телефоны у двух посетительниц больницы в Суворовском районе, еще двух она ограбила в церкви и детском магазине в центре города.
Стоимость телефонов составляла от пяти до сорока тысяч гривен у трех женщин и одной несовершеннолетней девочки.
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