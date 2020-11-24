Стало известно о массовом заражении китайским вирусом футболистов одесского клуба «Черноморец»
Там заболели 17 игроков. Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба на официальной странице в Фейсбук, передает Politeka.net
В связи со вспышкой футбольный матч между клубами Черноморец - Волынь (Луцк), который должен был состоятся 25 ноября будет перенесен на более позднее время. Причина тому массовое заражения спортсменов Одесской команды.
Кроме того стало известно, что еще 5 футболистов травмированы. Дата когда состоится матч 15 тура Первой лиги пока неизвестен.
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Ранее мы сообщали, что в Одесской области за сутки зафиксировали 865 новых случаев заражения китайским вирусом. И это абсолютный рекорд за все время пандемии.
По данным сайта мониторинга СНБО, в регионе общее число инфицированных достигло 38766 человек. Летальных случаев за сутки – 4, за всё время скончались 517 жителей Одессы и области.
Выздоровели 8730 пациентов, болеют 29519 человек и 40546 находятся под подозрением.
Также мы сообщали, что опорные больницы Одессы снова отказываются принимать заболевших с подозрением на китайский вирус.
Об этом заявляют волонтеры благотворительного фонда «Корпорация монстров», передает Politeka.net
По словам руководителя этого фонда Екатерины Ножевниковой, к ней обратились 12 человек, нуждающихся в кислородном концентраторе. Трое из них — пациенты, которым отказали в стационаре, еще двое прикованы к постели и не могут быть госпитализированы. А остальные — пациенты, которых выписывают из стационаров с кислородной зависимостью.
Напомним, что на Одесчине вирус забирает всё больше жизней, новые данные: "четыре сотни зараженных не справились..."
Как писала Politeka, в одесский порт зашел корабль с зараженными моряками на борту: к месту съехались скорые
Также Politeka писала, в Одессе из-за китайского вируса оборвалась жизнь известной телеведущей: медики оказались бессильны