Стало известно о массовом заражении китайским вирусом футболистов одесского клуба «Черноморец»

Там заболели 17 игроков. Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба на официальной странице в Фейсбук, передает Politeka.net

В связи со вспышкой футбольный матч между клубами Черноморец - Волынь (Луцк), который должен был состоятся 25 ноября будет перенесен на более позднее время. Причина тому массовое заражения спортсменов Одесской команды.

Кроме того стало известно, что еще 5 футболистов травмированы. Дата когда состоится матч 15 тура Первой лиги пока неизвестен.