Разве можно так себя вести...

В Одессе пассажиры трамвая устроили матерный скандал из-за языка

Инцидент случился в трамвае маршрута № 5. По предварительным данным, пожилая пассажирка транспортного средства достаточно эмоционально требовала от кондуктора, чтобы к ней обращались на государственном языке. Из-за этого на нее набросились другие пассажиры трамвая.



Кадры с разборками опубликовал местный Telegram-канал "Х**вая Одесса" (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Начало ссоры на запись очевидца не попало, поэтому неизвестно, как начался скандал.

Во время конфликта к пассажирке подбежал агрессивно настроенный мужчина без маски, который начал требовать от нее замолчать. Мужчина в пальто также грозился выбросить женщину из трамвая и "посадить ее на баланду", заявив, что "он и есть полиция".

"Закрой рот! Уезжай во Львов или Тернополь и там свисти. Я тебе сейчас устрою не кацапский. Устрою тебя на 14 зону. И будешь там баланду есть. Я сам полицейский. Ты меня доведешь, падло", – кричал мужчина.

На женщину начала "нападать" еще одна пассажирка, сказав: "Выбросить ее надо отсюда". Чем закончился конфликт неизвестно, ведь видео резко обрывается.

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