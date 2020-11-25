В Одессе пассажиры трамвая устроили матерный скандал из-за языка
Инцидент случился в трамвае маршрута № 5. По предварительным данным, пожилая пассажирка транспортного средства достаточно эмоционально требовала от кондуктора, чтобы к ней обращались на государственном языке. Из-за этого на нее набросились другие пассажиры трамвая.
Кадры с разборками опубликовал местный Telegram-канал "Х**вая Одесса" (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).
Начало ссоры на запись очевидца не попало, поэтому неизвестно, как начался скандал.
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Во время конфликта к пассажирке подбежал агрессивно настроенный мужчина без маски, который начал требовать от нее замолчать. Мужчина в пальто также грозился выбросить женщину из трамвая и "посадить ее на баланду", заявив, что "он и есть полиция".
"Закрой рот! Уезжай во Львов или Тернополь и там свисти. Я тебе сейчас устрою не кацапский. Устрою тебя на 14 зону. И будешь там баланду есть. Я сам полицейский. Ты меня доведешь, падло", – кричал мужчина.
На женщину начала "нападать" еще одна пассажирка, сказав: "Выбросить ее надо отсюда". Чем закончился конфликт неизвестно, ведь видео резко обрывается.
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