Стала известна личность женщины, которая утонула на побережье Черного моря
В курортном поселке Затока Белгород-Днестровского района Одесской области на побережье Черного моря обнаружена мертвой обнаженная женщина.
Погибшая – жительница одного из сел указанного района, ее утопление не было несчастным случаем, сообщили в Телеграм-канале "Ху**ая Одесса".
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В ходе осмотра удалось выяснить, что 53-летняя погибшая является жительницей одного из поселков. На ее теле не выявили никаких следов насилия и причиной смерти стало утопление и переохлаждение.
Позже выяснилось, это была 53-летняя учительница-филолог Белгород-Днестровской общеобразовательной школы №4 и ее знали многие дети.
В сообщении Телеграм-канала говорится, что женщина была неизлечимо больна, не выдержав боли, от бессилия перед недугом предпочла умереть и решилась на роковый шаг. При этом она никому и ничего не сказала.
"Поэтому приехала в Затоку на своё любимое море, разделась, аккуратно сложила по привычке одежду на берегу, и уплыла в вечность. Холодные ноябрьские воды ей помогли это сделать быстрее", - написали в Телеграм канале.
Сведения по данному факту были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 (умышленное убийство с пометкой самоубийство) Уголовного кодекса Украины.
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