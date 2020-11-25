Стала известна личность женщины, которая утонула на побережье Черного моря

В курортном поселке Затока Белгород-Днестровского района Одесской области на побережье Черного моря обнаружена мертвой обнаженная женщина.

Погибшая – жительница одного из сел указанного района, ее утопление не было несчастным случаем, сообщили в Телеграм-канале "Ху**ая Одесса".

В ходе осмотра удалось выяснить, что 53-летняя погибшая является жительницей одного из поселков. На ее теле не выявили никаких следов насилия и причиной смерти стало утопление и переохлаждение.

Позже выяснилось, это была 53-летняя учительница-филолог Белгород-Днестровской общеобразовательной школы №4 и ее знали многие дети.

В сообщении Телеграм-канала говорится, что женщина была неизлечимо больна, не выдержав боли, от бессилия перед недугом предпочла умереть и решилась на роковый шаг. При этом она никому и ничего не сказала.

"Поэтому приехала в Затоку на своё любимое море, разделась, аккуратно сложила по привычке одежду на берегу, и уплыла в вечность. Холодные ноябрьские воды ей помогли это сделать быстрее", - написали в Телеграм канале.

Сведения по данному факту были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 (умышленное убийство с пометкой самоубийство) Уголовного кодекса Украины.



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