Под Одессой произошло серьезное ДТП, в котором есть пострадавшие и умершие

Так, водитель ВМW сбил человека, съехал в кювет и перевернулся. ДТП произошло ночью возле рынка "7-й километр". Об этом сообщила ГУНП в Одесской области.

Молодой водитель не справился с управлением и наехал на пешехода. 27-летний мужчина от полученных травм погиб, а автомобилист и его 26-летний пассажир с травмами различной тяжести были госпитализированы.

По данному факту в полиции открыли уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевших.

"Ведомости по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Решается вопрос об избрании водителю меры пресечения", — отметил начальник Овидиопольского отдела полиции Олег Чукань.

Также ранее сообщалось, что в Одесской области водитель совершил наезд на женщин, которые шли вдоль дороги. Авария со смертельным исходом произошла 15 ноября в селе Приморское Белгород-Днестровского района.

По данным инспекторов, 48-летний водитель не справился с управлением и его занесло на обочину дороги. В это время там находили две пожилые женщины, одной их них 62 года, другой - 82. Обе пенсионерки погибли на месте в результате наезда авто.

Напомним, что в Одессе маршрутка наехала на пешехода на "зебре: "отбросило на авто", фото.

Як Politeka писала, что масштабное ДТП сотрясло Одесщину, людей занесло в кювет, фото.

Также Politeka сообщала, что трагическое ДТП произошло с микроавтобусом на Одесчине, есть жертвы.