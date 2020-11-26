В Одесской области тонет судно "Аметист" Морской поисково-спасательной службы

ЧП происходит в поселке Александровка (под Черноморском), об этом сообщили "Думской" сотрудники МПСС, вокруг тонущего буксира образовалось пятно нефтепродуктов.

Персонал базы пытается откачать воду из отсеков, но пока им не удалось локализовать аварию. Отмечается, что судно начало уходить под воду примерно в 16:00.

По словам спасателей, на стоянке в Александровке несколько лет подряд происходили кражи металла. Неизвестные снимали с судов, находящихся у причалов, водонепроницаемые двери и переборки.

"Аметист" - это морской спасательный буксир проекта 1454, тип "Напористый". Судно построено в 1977 году, длина 58, ширина 12,6, осадка 4,5 метра. Водоизмещение 1670 тонн. Скорость 13,5 узлов, экипаж 35 человек. Судно не было введено в эксплуатацию, но находилось на балансе казенного предприятия "Морская поисково-спасательная служба".

Пользователи Сети активно комментируют ЧП и вспоминают об аварии танкера «Делфи».

«Как это ржавое корыто вообще в море то выпустили?», «Шо, опять? Каждый год теперь будет происходить такое? Ставим ставки на сколько лет в этот раз все затянется?», «Одесса, ты знала много горя...», «блин, 1977-го года. Да эту рухлядь не спасать, а на гвозди отправить», «походу начальство разворовало все ценное, а дверями отмазываются чтобы безболезненно списать с баланса», - пишут в Сети.

Напомним, что 10 сентября танкер «Делфи», спустя десять месяцев после крушения, наконец-таки покинул акваторию одесского пляжа. Его отбуксировали в морской порт города Черноморска.

Тем временем, в Госэкониспекции предварительно оценили ущерб от судна в 16 тысяч долларов США.

Злосчатный танкер находился на одесском пляже с ноября 2019 года, то есть около 300 дней. В ночь с 21 на 22 ноября 2019 в результате шторма танкер «Делфи» сорвало с якоря в акватории порта «Южный» и отнесло в сторону Одессы. Ближе к утру танкер прибило к берегу, где он сел на мель.

Срзу после аварии в акватории места, где судно село на мель, установлено превышение загрязнения воды нефтепродуктами в 53 раза. А уже под вечер того же дня концентрацию нефтепродуктов в водах на месте аварии был превышен в 90 раз. Впоследствии стало известно, что в емкостях танкера был мазут, который и вытекал с топливом в море.

Напомним, в сети показали, как танкер "Делфи" покинул одесский пляж, видео облетело сеть.

А еще Politeka писала, люди покидают дома и спешат в Одессу: в сети показали, что творится на въезде в город, видео.

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