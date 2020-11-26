В Одессе полицейские разыскивают водителя иномарки, который проехался по капотам двух автомобилей и скрылся
Как передает Politeka.net, об этом сообщила пресс-служба Патрульной полиции в Одесской области.
Происшествие случилось еще днём, 23 ноября, на углу улиц Заньковецкой и Степовой. Как стало известно, там произошло столкновение трех легковушек.
Инспекторы выяснили, что во время движения водитель автомобиля Mitsubishi не справился с управлением, совершил выезд за пределы проезжей части и совершил наезд на автомобиле Audi и Mitsubishi Colt, которые стояли припаркованные.
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Водитель автомобиля Mitsubishi с места происшествия скрылся, автомобиль эвакуирован на штрафплощадку.
Материалы дела направлены в отдел розыска для дальнейшего установления личности причастного к совершению ДТП.
До этого мы сообщали, что под Одессой произошло серьезное ДТП, в котором есть пострадавшие и умершие
Так, водитель ВМW сбил человека, съехал в кювет и перевернулся. ДТП произошло ночью возле рынка "7-й километр".
Молодой водитель не справился с управлением и наехал на пешехода. 27-летний мужчина от полученных травм погиб, а автомобилист и его 26-летний пассажир с травмами различной тяжести были госпитализированы.
По данному факту в полиции открыли уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевших.
Напомним, что в Одессе маршрутка наехала на пешехода на "зебре: "отбросило на авто", фото.
Як Politeka писала, что масштабное ДТП сотрясло Одесщину, людей занесло в кювет, фото.
Также Politeka сообщала, что трагическое ДТП произошло с микроавтобусом на Одесчине, есть жертвы.