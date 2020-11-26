В Одессе неизвестные пытались отравить сотрудников госслужбы

Так, работники Первого Малиновского отдела Государственной исполнительной службы, которое расположена по адресу Генерала Петрова, 42 получили по почте конверт с подозрительным содержимым внутри. О посылке они проинформировали полицию и вызвали спасателей, сообщает пресс-служба областного ГУНП.

По предварительным выводам спасателей, обнаруженное вещество является ртутью. Опасный металл направили на утилизацию.

Правоохранители уже заинтересовались отправителями конверта. По данному факту открыто уголовное производство за незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ

Обстоятельства происшествия и лица, к нему причастные, устанавливаются.

До этого мы сообщали, что в центре Одессы компания подростков устроила дебош в магазине во время карантина.

Молодая девушка зашла за прилавок и принялась есть салат ложкой прямо с торговых лотков. Другой парень зашел за прилавок и начал громко и нецензурно выражаться. При этом у большинства молодежи в руках были алкогольные напитки.

Администрация супермаркета рассказала,что компания вела себя вызывающе, ругались матом, а один из парней даже пытался «справить нужду» у выхода из магазина, но ему помешали. После «дегустации» продукцию выкинули, а прилавок продезенфицировали. Супермаркет обратился в полицию, личности хулиганов установлены.

Напомним, что вирусный коллапс охватил Одессу, врачи кричат от безнадеги: "Надоело и страшно"

Как сообщала Politeka, одесский медик рассказал, как хоронят жертв китайской инфекции: "За 50 лет работы впервые такое вижу"

Также Politeka писала, что катастрофа с эпидемией в Одессе: власти развернут полевой госпиталь для зараженных вирусом