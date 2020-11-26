В Одессе неизвестные пытались отравить сотрудников госслужбы
Так, работники Первого Малиновского отдела Государственной исполнительной службы, которое расположена по адресу Генерала Петрова, 42 получили по почте конверт с подозрительным содержимым внутри. О посылке они проинформировали полицию и вызвали спасателей, сообщает пресс-служба областного
По предварительным выводам спасателей, обнаруженное вещество является ртутью. Опасный металл направили на утилизацию.
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Правоохранители уже заинтересовались отправителями конверта. По данному факту открыто уголовное производство за незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ
Обстоятельства происшествия и лица, к нему причастные, устанавливаются.
До этого мы сообщали, что в центре Одессы компания подростков устроила дебош в магазине во время карантина.
Молодая девушка зашла за прилавок и принялась есть салат ложкой прямо с торговых лотков. Другой парень зашел за прилавок и начал громко и нецензурно выражаться. При этом у большинства молодежи в руках были алкогольные напитки.
Администрация супермаркета рассказала,что компания вела себя вызывающе, ругались матом, а один из парней даже пытался «справить нужду» у выхода из магазина, но ему помешали. После «дегустации» продукцию выкинули, а прилавок продезенфицировали. Супермаркет обратился в полицию, личности хулиганов установлены.
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