Юный житель Одесской области лишился руки после взрыва гранаты
Сейчас 17-летний парень, который работал пастухом находится в реанимации, всю ночь его оперировали местные хирурги. В результате парню ампутировали левую руку, в которой с детонировало взрывное устройство.
ЧП случилось накануне на окраине поселка Сарата. Подросток обнаружил в старенькой припаркованной «Газели» на одной из ферм боеприпас. Он достал его и пока пас скот решил, как следует рассмотреть.
Однако случилось несчастье, боевая граната РГД-5 взорвалась у него в руках.
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Парень получил многочисленными оскольчатые ранениния рук, ног, живота и лица.
«Ребенок в очень тяжелом состоянии, принят сразу был в реанимацию, вызвана была санавиация с областной детской больницы, была произведена операция. Сейчас он в крайне тяжелом состоянии. Ампутирована рука, потому что там именно повреждения множественные — проникающие ранения, оторвана была кисть, — рассказала главврач районной больницы.
В полиции уже отреагировали и сообщили, что после того, как правоохранители установят все обстоятельства происшествия, будет решен вопрос о правовой квалификации.
По данным одесских
До этого мы сообщали, что в Одесской области из ружья застрелили 16-летнего парня.
Трагедия разыгралась во дворе частного дома в Ширяевском районе.
36- летний мужчина пришел выяснять отношения к своей сожительнице, с которой поссорился накануне. С собой он взял охотничье ружье и начал стрелять во дворе. Женщина с родными выбежала из дома на выстрелы. Первым оказался ее младший брат, который и получил несколько пуль в грудь и живот. Остановился злоумышленник только тогда, когда отец ребенка бросился к нему в драку и выхватил оружие.
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