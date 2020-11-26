Юный житель Одесской области лишился руки после взрыва гранаты

Сейчас 17-летний парень, который работал пастухом находится в реанимации, всю ночь его оперировали местные хирурги. В результате парню ампутировали левую руку, в которой с детонировало взрывное устройство.

ЧП случилось накануне на окраине поселка Сарата. Подросток обнаружил в старенькой припаркованной «Газели» на одной из ферм боеприпас. Он достал его и пока пас скот решил, как следует рассмотреть.

Однако случилось несчастье, боевая граната РГД-5 взорвалась у него в руках.

Парень получил многочисленными оскольчатые ранениния рук, ног, живота и лица.

«Ребенок в очень тяжелом состоянии, принят сразу был в реанимацию, вызвана была санавиация с областной детской больницы, была произведена операция. Сейчас он в крайне тяжелом состоянии. Ампутирована рука, потому что там именно повреждения множественные — проникающие ранения, оторвана была кисть, — рассказала главврач районной больницы.

В полиции уже отреагировали и сообщили, что после того, как правоохранители установят все обстоятельства происшествия, будет решен вопрос о правовой квалификации.

По данным одесских СМИ , гранату прятал другой пастух, который, якобы, нашел этот боеприпас несколько дней назад в поле.

До этого мы сообщали, что в Одесской области из ружья застрелили 16-летнего парня.

Трагедия разыгралась во дворе частного дома в Ширяевском районе.

36- летний мужчина пришел выяснять отношения к своей сожительнице, с которой поссорился накануне. С собой он взял охотничье ружье и начал стрелять во дворе. Женщина с родными выбежала из дома на выстрелы. Первым оказался ее младший брат, который и получил несколько пуль в грудь и живот. Остановился злоумышленник только тогда, когда отец ребенка бросился к нему в драку и выхватил оружие.

Напомним, что подозрительный конверт по почте наделал шума в Одессе, съехались полиция и спасатели: известно, что внутри

Как сообщала Politeka, одесский медик рассказал, как хоронят жертв китайской инфекции: "За 50 лет работы впервые такое вижу"

Также Politeka писала, что в Одессе лишили жизни мужчину за хвастовство: кадры трагедии и подробности