За минувшие сутки диагноз COVID-19 поставили 793 жителям Одесской области

По данным мониторинга сайта СНБО, в регионе общее число инфицированных перевалило за 40 тысяч и достигло 40535 человек. Летальных случаев за сутки – 7, за всё время скончались 536 жителей Одессы и области, передает Politeka.net

Выздоровели 8809 пациентов, болеют 31190 человек и 42316 находятся под подозрением.

В тоже время количество заболевших значительно превышает данные официальной статистики. Многие инфицированные по разным причинам не сдают тесты и не учтены в отчетах Минздрава.

Ранее мы сообщали, что опорные больницы Одессы снова отказываются принимать заболевших с подозрением на китайский вирус.

Об этом заявляют волонтеры благотворительного фонда «Корпорация монстров».

По словам руководителя этого фонда Екатерины Ножевниковой, к ней обратились 12 человек, нуждающихся в кислородном концентраторе. Трое из них — пациенты, которым отказали в стационаре, еще двое прикованы к постели и не могут быть госпитализированы. А остальные — пациенты, которых выписывают из стационаров с кислородной зависимостью.

Напомним, что на Одесчине вирус забирает всё больше жизней, новые данные: "четыре сотни зараженных не справились..."

Как писала Politeka, в одесский порт зашел корабль с зараженными моряками на борту: к месту съехались скорые

Также Politeka писала, в Одессе из-за китайского вируса оборвалась жизнь известной телеведущей: медики оказались бессильны