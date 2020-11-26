Одесситам сообщили, что делать в случае отказа в проведении теста на Ковид

Соответствующее видеообращение сделал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на своей странице в Фейсбук, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

Он сообщил, что МОЗ продолжает работать над увеличением количества проводимых в течение суток тестов на COVID-19.

Кроме того Ляшко отметил, что тестирование методом ПЦР остается основным для лабораторной диагностики вируса, пришедшего с Китая.

В случае отказа главный санитарный врач рассказал, куда жаловаться.

«Не ждите дома с симптомами по 5-10 дней! При первых признаках ОРВИ обращайтесь к врачу и информируйте его о своем состоянии здоровья.

В случае отказа в проведении тестирования, обращайтесь на горячую линию: 0800 60 20 19 для фиксации и дальнейшего реагирования на такие случаи!», - обратил внимание Ляшко.

По состоянию на 26 ноября, диагноз COVID-19 поставили 793 жителям Одесской области.

По данным мониторинга сайта СНБО, в регионе общее число инфицированных перевалило за 40 тысяч и достигло 40535 человек. Летальных случаев за сутки – 7, за всё время скончались 536 жителей Одессы и области.

Выздоровели 8809 пациентов, болеют 31190 человек и 42316 находятся под подозрением.

Напомним, что на Одесчине вирус забирает всё больше жизней, новые данные: "четыре сотни зараженных не справились..."

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