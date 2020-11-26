58-летний житель Одессы поехал в пригород и бесследно пропал после того, как вышел из автобуса
Об исчезновении одессита сообщили в Шабовском сельском совете Белгород-Днестровского района, передает Politeka.net
Встревоженные родственники ведут поиски Черняка Олега Петровича, 1962 года рождения.
Известно, что мужчина 11 ноября примерно с 12:00 до 15:00 вышел из автобуса на перекрестке дорог на Шабо и Беленькое (возле ж/д переезда) и с тех пор местонахождения его не известно.
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В день исчезновения одессит был одет в темные брюки, черные кроссовки, черную куртку с вязанным воротником и темную шапку.
Рост 175 см, худощавый.
Мужчина имеет проблемы с памятью.
Его родственники уже обратились за помощью в правоохранительные органы.
Кроме того, они призвали всех неравнодушных людей с любой информацией о возможном местонахождении сообщать по телефону 0505735149 (Черняк Ольга) или 0674827700 (координатор поиска - Сергей).
Не так давно мы сообщали, что спустя неделю полицейские обнаружили 15-летнюю школьницу, которая исчезла на Одесчине.
18 ноября Анастасия Широкобокова, 2005 года рождения покинула детское воспитательное учреждение и с тех пор о школьнице не было никаких вестей.
Все это время полицейские отрабатывали вокзалы, парки, компьютерные клубы.
В результате беглянку разыскали у знакомых.
По словам девушки, она не возвращалась обратно в приют, так как хотела немного развлечься и погулять. Инспекторы ювенальной превенции провели со школьницей профилактическую беседу.
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