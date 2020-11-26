58-летний житель Одессы поехал в пригород и бесследно пропал после того, как вышел из автобуса

Об исчезновении одессита сообщили в Ша­бов­ском сель­ском со­вете Бел­го­род-Днес­тровского рай­она, передает Politeka.net

Встревоженные родственники ведут поиски Чер­няка Оле­га Пет­ро­вича, 1962 го­да рож­де­ния.

Известно, что муж­чи­на 11 но­яб­ря при­мер­но с 12:00 до 15:00 вы­шел из ав­то­буса на пе­рек­рес­тке до­рог на Ша­бо и Бе­лень­кое (воз­ле ж/д пе­ре­ез­да) и с тех пор местонахождения его не известно.

В день ис­чезно­вения одессит был одет в тем­ные брю­ки, чер­ные крос­совки, чер­ную кур­тку с вя­зан­ным во­рот­ни­ком и тем­ную шап­ку.

Рост 175 см, ху­доща­вый.

Мужчина имеет проблемы с па­мятью.

Его родс­твен­ни­ки уже об­ра­тились за помощью в правоохранительные органы.

Кроме того, они призвали всех неравнодушных людей с любой информацией о воз­можном мес­то­нахож­де­нии сообщать по те­лефо­ну 0505735149 (Чер­няк Оль­га) или 0674827700 (ко­ор­ди­натор по­ис­ка - Сер­гей).

Не так давно мы сообщали, что спустя неделю полицейские обнаружили 15-летнюю школьницу, которая исчезла на Одесчине.

18 ноября Анастасия Широкобокова, 2005 года рождения покинула детское воспитательное учреждение и с тех пор о школьнице не было никаких вестей.

Все это время полицейские отрабатывали вокзалы, парки, компьютерные клубы.

В результате беглянку разыскали у знакомых.

По словам девушки, она не возвращалась обратно в приют, так как хотела немного развлечься и погулять. Инспекторы ювенальной превенции провели со школьницей профилактическую беседу.

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