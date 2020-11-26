Как она выглядела

В Одессе ищут молодую женщину, которая ушла на работу и пропала

Информация об этом появилась на поисковой платформе "#Лучшие Люди. Одесса", передает Politeka.net

Известно, что 37-летняя Зоряна Шеремет ушла на работу в понедельник 23 ноября, и с тех пор ее никто не видел.

Женщина работает на улице Ядова, а проживает на Агрономической.

Приметы пропавшей: рост 178 сантиметров, худощавое телосложение, длинные черные волосы.

В день исчезновения была одета в черный свитер с капюшоном, черные лосины, короткие ботинки.

Неравнодушных жителей призывают любую информацию о месте нахождения женщины сообщать по телефону +38 (067) 482-77-00 или по спецлинии «102».

Кроме того, стало известно об исчезновении 58-летний житель Одессы, который поехал в пригород и бесследно пропал после того, как вышел из автобуса.

Известно, что и Чер­няка Оле­га Пет­ро­вича, 1962 го­да рож­де­ния еще 11 но­яб­ря при­мер­но с 12:00 до 15:00 вы­шел из ав­то­буса на пе­рек­рес­тке до­рог на Ша­бо и Бе­лень­кое (воз­ле ж/д пе­ре­ез­да) и с тех пор местонахождения его не известно.

В день ис­чезно­вения одессит был одет в тем­ные брю­ки, чер­ные крос­совки, чер­ную кур­тку с вя­зан­ным во­рот­ни­ком и тем­ную шап­ку.

Рост 175 см, ху­доща­вый.

Мужчина имеет проблемы с па­мятью.

Его родс­твен­ни­ки уже об­ра­тились за помощью в правоохранительные органы.

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