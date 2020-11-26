В Одессе ищут молодую женщину, которая ушла на работу и пропала
Информация об этом появилась на поисковой платформе "#Лучшие Люди. Одесса", передает Politeka.net
Известно, что 37-летняя Зоряна Шеремет ушла на работу в понедельник 23 ноября, и с тех пор ее никто не видел.
Женщина работает на улице Ядова, а проживает на Агрономической.
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Приметы пропавшей: рост 178 сантиметров, худощавое телосложение, длинные черные волосы.
В день исчезновения была одета в черный свитер с капюшоном, черные лосины, короткие ботинки.
Неравнодушных жителей призывают любую информацию о месте нахождения женщины сообщать по телефону +38 (067) 482-77-00 или по спецлинии «102».
Кроме того, стало известно об исчезновении 58-летний житель Одессы, который поехал в пригород и бесследно пропал после того, как вышел из автобуса.
Известно, что и Черняка Олега Петровича, 1962 года рождения еще 11 ноября примерно с 12:00 до 15:00 вышел из автобуса на перекрестке дорог на Шабо и Беленькое (возле ж/д переезда) и с тех пор местонахождения его не известно.
В день исчезновения одессит был одет в темные брюки, черные кроссовки, черную куртку с вязанным воротником и темную шапку.
Рост 175 см, худощавый.
Мужчина имеет проблемы с памятью.
Его родственники уже обратились за помощью в правоохранительные органы.
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