В Одессе автокран повредил маршрутку, которая высаживала пассажиров на остановке

Происшествие случилось в полдевятого утра возле железнодорожного вокзала, передает Politeka.net со ссылкой на сообщения патрульной полиции.

Так, водитель автокрана KOBELCO RK250−3, двигаясь со стороны улицы Среднефонтанской, врезался сзади в автобус "Богдан", который в это время совершал высадку пассажиров.

Инспекторы отметили, что автокран пробил крышу маршрутки стрелой.

В результате аварии пострадали трое людей, двое из которых были доставлены в больницу, еще одна пассажирка от госпитализации отказалась.

До этого мы сообщали, что местные жители обратили внимание на очень плохое состояние маршрутки, которая курсирует по Одессе.

Так, в городе замечена 232-я маршрутка, которую выпустили на маршрут в разбитом состоянии, а некоторые ее части попросту заклеили клеенкой.

«Что по целостности 232 маршрутки🚌?Не понятно , как такой транспорт выпустили на совершение рейсов..😏», - говорится в публикации.

Некоторые предполагают, что автобус, по всей видимости, находился в резерве и его поставили на маршрут из-за транспортного коллапса.

Напомним, что в Одессе маршрутка наехала на пешехода на "зебре: "отбросило на авто", фото.

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