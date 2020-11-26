Одному 15, а другому всего 13 лет

В Одессе два школьника напали на прохожего и угрожая расправой ограбили его

Подробности шокирующего инцидента сообщили на портале одесской полиции, передает Politeka.net

Так, два несовершеннолетних парня, одному из которых 15- лет, а другому всего 13, набросились на незнакомого мужчину.

Молодчики прижали жертву к забору и угрожая физической расправой похитили у него мобильный телефон. Стоимость гаджета составляет 10 тысяч гривен.

Пострадавший обратился за помощью в полицию, которые оперативно разыскали малолетнее ворье. Школьники планировали продать телефон, а деньги разделить между собой. Однако не успели.

Копы отобрали у них украденный смартфон и вернули его собственнику.

В полиции отметили, что по факту открыто уголовное дело за грабеж.

«Старшему грозит тюремное заключение на срок от четырех до шести лет. Младший еще не достиг возраста уголовной ответственности, поэтому к нему применят принудительные воспитательные меры», - говорится в сообщении.

До этого мы сообщали, что в Одессе подростки атаковали киоски и воровали табачные изделия.

Так, по данным полиции, юноши с помощью монтировки взламывали витринные ролеты и выносили из киосков табачные изделия.

Всю похищенную продукцию они продавали с рук и "угощали" друзей.

Правонарушителями, личности которых полицейские установили в ходе проведения следственных действий, оказались двое одесситов в возрасте 15 и 16 лет.

Своими действиями парни нанесли владельцам торговых заведений ущерб на сумму около 15 тысяч гривен.

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