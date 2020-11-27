В Одесской области зафиксировали новый антирекорд – почти тысяча случаев китайского вируса за сутки

Тревожную статистику обнародовали на сайте МОЗ, передает Politeka.net

На территории Одесского региона в течение суток выявлено 966 новых случаев заражения, общее количество людей, у которых подтвердили диагноз составляет 41501.

В течение суток от китайского вируса скончались 12 пациентов, выздоровели — 130.

Общее число летальных случаев – 548, а выздоровевших насчитывается 8939 человек.

Болеют на данный момент 32014 жителей Одессы и области, у 43282 подозревают коронавирус.

Обратим внимание, что количество больных значительно превышает данные официальной статистики. Многие заболевшие по разным причинам не сдают тесты и не учтены в отчетах Минздрава.

До этого мы сообщали, что главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, куда жаловаться в случае отказа в проведении теста на Ковид.

По его словам, МОЗ продолжает работать над увеличением количества проводимых в течение суток тестов на COVID-19.

«Не ждите дома с симптомами по 5-10 дней! При первых признаках ОРВИ обращайтесь к врачу и информируйте его о своем состоянии здоровья.

В случае отказа в проведении тестирования, обращайтесь на горячую линию: 0800 60 20 19 для фиксации и дальнейшего реагирования на такие случаи!», - обратил внимание Ляшко.

Напомним, что на Одесчине вирус забирает всё больше жизней, новые данные: "четыре сотни зараженных не справились..."

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