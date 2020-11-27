Одесская мэрия отменила почти весь общественный транспорт, который курсирует к промрынку «7 километр»

Запрет коснется работы маршруток №4, 6, 7, 11, 18 и 23 на выходные дни, передает Politeka.net

Руководителям транспортных предприятий уже выдали распоряжения о запрете выпускать эти автобусы на маршруты в субботу и воскресенье.

В мэрии отметили, что в пятницу работать будет весь транспорт, соединяющий районы города и рынок "7 километр".

До этого Администрация рынка приняла решение, что "7 километр" будет работать в субботу и воскресенье, несмотря на постановление Кабмина о карантине выходного дня.

Отметим, что в пятницу произойдет обратная ситуация – работать будет весь транспорт, соединяющий районы города и "7 километр".

Ранее мі писали, что предприниматели, торгующие на крупнейшем рынке «7 километр» отважидись собраться на акцию протеста для того, чтобы выразить свое недовольство по поводу запрета работы на выходные дни. Протестующие заблокировали Овидиопольскую дорогу, а также грозили разбить палатки.

Однако в дело вмешалась полиция, которая разогнала митингующих , а также завела на них ряд уголовных дел.

Напомним, что протесты разгорелись на "7 километре", из-за перекрытой дороги образовалась огромная пробка: кадры с места событий

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