Под Одессой похитили молодого предпринимателя

Из-за этого на территории Одесской области, в частности в Черноморске, Овидиопольском и Белгород-Днестровском районах полицейские объявили план «Перехват», пишет местное издание « Думская », со ссылкой на собственные источники в полиции.

По информации СМИ, похищение человека случилось в 18:25 во дворе дома №5а по проспекту Мира в Черноморске.

Как стало известно, 34-летний мужчина, который занимается бизнесом, вышел на прогулку с собакой. В какой-то момент к нему подъехала машина, из нее выскочили неизвестные, схватили бизнесмена и посадили в автомобиль, после чего скрылись.

Очевидцы успели запомнить, что похитители приехали на автомобиле «Мицубиси» с госномером ВН0889ОА,

Правоохранители начали уголовное производство по части 1 ст. 146 УК Украины («незаконное лишение свободы или похищение человека»).

До этого мы сообщали, что в Одессе ищут молодую женщину, которая ушла на работу и пропала.

Известно, что 37-летняя Зоряна Шеремет ушла на работу в понедельник 23 ноября, и с тех пор ее никто не видел.

Женщина работает на улице Ядова, а проживает на Агрономической.

Приметы пропавшей: рост 178 сантиметров, худощавое телосложение, длинные черные волосы.

В день исчезновения была одета в черный свитер с капюшоном, черные лосины, короткие ботинки.

Напомним, что в Одессе завелся опасный похититель, видео: "срезал сотни..."

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