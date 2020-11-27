Волна массовых минирований с новой силой прокатилась по Одессе, на этот раз под удар попали учебные заведения

Сегодня утром, 27 ноября на электронный адрес полиции пришло анонимное сообщение о минировании сразу 10 одесских школ, Об этом сообщила пресс-служба полиции Одесской области, передает Politeka.net

На объекты выехали взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы Приморского, Хмельницкого и Портофранковского отдела и отделений полиции и спасатели.

Учащихся и педсостав эвакуируют.

Накануне полиция получила похожее сообщение о минировании 5 гимназий, которые находятся в разных районах города.

А во вторник «разминировать» пришлось 4 школы. Стоит обратить внимание, что с каждым днем число учебных заведений увеличивается.

Глава департамента образования Елена Буйневич прокомментировала инцидент в соцсетях.

«Очередные игры негодяев. Гимназии 2,4,6,8 детей выводят. Маленькие ждут родителей. Первую «минируют» во второй раз, хотя школа закрыта на карантин. Что же. Воспринимать каждое такое сообщение будем как настоящее. Школы отрабатывают навыки эвакуации. Не хватает слов», - написала чиновница.

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