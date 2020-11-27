В Одесской области силовики перекрыли канал нелегальной миграции в Европу

Подробности сообщили в пресс-центре Государственной погранслужбы, передает Politeka.net

В грузовом автомобиле, который прибыл на пароме в рыбный порт города Черноморска из Турции, пограничники обнаружили 13 нелегальных иностранных граждан.

Они не имели при себе никаких документов, подтверждающих их личность.

Задержанные признались, что семеро из них являются гражданами Ирака, пятеро - гражданами Сирии и один гражданином Турции.

Как выяснили следователи, водители грузовика — двое граждан Турции — за денежное вознаграждение перевозили нелегалов в Германию.

Оба водителя задержаны. За незаконную переправку лиц через госграницу Украины им грозит от пяти до семи лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, на украинской границе задержали любителя Россиии и СССР, который вез в Одесскую область портреты Путина, валюту и различный советский хлам.

На пункте пропуска «Старокозачье» на границе Одесской области и Молдовы во время проверки пограничники обратили внимание на нервное поведение водителя. Когда же решили обыскать его машину, то там было на что посмотреть.

Как оказалось, гражданин Украины вез на родину красные флажки с гербом СССР, наклейки с изображением флага ВМФ СССР, медали с портретом Жукова, портреты Путина, изображения российской военной техники. Рядом лежал пакет с крупной суммой в рублях.

Напомним, что иностранцы устроили переполох на украинской границе, фото: "Пограничники сразу начали..."

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