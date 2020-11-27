В центре Одессы остановлено движение трамваев
Так, в пятницу, 27 ноября возле кинотеатра «Родина» случился обрыв контактной сети, пишут местные СМИ.
Из-за аварии теперь не ходят два трамвайных маршрута №5 и №28.
Как сообщили коммунальщики «Одесгорэлектротранс» на место уже направлена бригада специалистов, которые устраняют повреждение.
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О причинах обрыва контактной сети информации нет.
До этого мы сообщали, что одесская мэрия отменила почти весь общественный транспорт, который курсирует к промрынку «7 километр».
Запрет коснется работы маршруток №4, 6, 7, 11, 18 и 23 на выходные дни.
Руководителям транспортных предприятий уже выдали распоряжения о запрете выпускать эти автобусы на маршруты в субботу и воскресенье.
В мэрии отметили, что в пятницу работать будет весь транспорт, соединяющий районы города и рынок "7 километр".
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ДТП случилось в районе Слободки на улице Маловского недалеко от общежития военного вуза.
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