В центре Одессы остановлено движение трамваев

Так, в пятницу, 27 ноября возле кинотеатра «Родина» случился обрыв контактной сети, пишут местные СМИ.

Из-за аварии теперь не ходят два трамвайных маршрута №5 и №28.

Как сообщили коммунальщики «Одесгорэлектротранс» на место уже направлена бригада специалистов, которые устраняют повреждение.

О причинах обрыва контактной сети информации нет.

До этого мы сообщали, что одесская мэрия отменила почти весь общественный транспорт, который курсирует к промрынку «7 километр».

Запрет коснется работы маршруток №4, 6, 7, 11, 18 и 23 на выходные дни.

Руководителям транспортных предприятий уже выдали распоряжения о запрете выпускать эти автобусы на маршруты в субботу и воскресенье.

В мэрии отметили, что в пятницу работать будет весь транспорт, соединяющий районы города и рынок "7 километр".

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ДТП случилось в районе Слободки на улице Маловского недалеко от общежития военного вуза.

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