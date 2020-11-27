Во время карантина выходного дня одесская молодежь начала проявлять чудеса изобретательности, чтобы повеселится

Находчивые молодые одесситы нашли простой способ, как обойти любые запреты.

Они устроили вечеринку прямо на крыше на улице Дерибасовской. Соответствующее видео разместили в соцсетях, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

На кадрах видно, как молодые люди пляшут под музыку с диджеем на крыше одного из домов на Дерибасовской.

"Карантин выходного дня. Все заведения закроют? Ничего, устроим дискотеку на крыше", — говорится в сообщении.

Обратим внимание, что во время карантина выходного дня запрещены массовые мероприятия с участием более 20 человек, проведение дискотек, работа после 22 часов до 7 часов кафе и ресторанов, плановая госпитализация в больницы.

Ранее в Министерстве здравоохранения озвучили главное условие, которое поможет Украине избежать тотального карантина.По информации чиновников, этого можно будет достичь, если 95% будут ходить в масках.

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