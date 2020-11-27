В Черном море у берегов Одессы прошли военно-морские учения по стандартам НАТО
Соответствующие кадры обнародовали в пресс-центр ВМС, передает Politeka.net
В ходе тренировок военные моряки учились противостоять подводным диверсантам, маневрировать и вести оборону в море.
Руководил учениями непосредственно командующий украинского военно-морского флота контр-адмирал Алексей Неижпапа.
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«Данные учения были очень важны для личного состава национального флота, а цель их, я считаю, достигнута полностью. Мы и в дальнейшем будем проводить подобные мероприятия для того, чтобы улучшать состояние подготовки корабельного состава, — заявил он.
До этого мы писали, что военные одесской бригады провели впечатляющие учения с использованием новейшей системы имитации боя Laser Tag.
В частности, военнослужащие брали штурмом населенный пункт, оккупированный условным врагом, а затем провели там зачистку. Всё усложнялось тем, что противник хорошо окопался в городке, разместил пехоту в домах и имел на вооружении две противотанковые пушки.
Бойцы зашли в поселок и начали методично зачищать дом за домом. В это время их прикрывали несколько танков, которые подавили огонь вражеской артиллерии.
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