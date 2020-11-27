Грузовик с прицепом протаранил ограждение и съехал на обочину в Одесской области
Дорожно-транспортный инцидент случился утром, 27 ноября, около 08:30 на 441 км трассы Киев-Одесса ( в районе пгт Ивановка). Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции в Одесской области, передает Politeka.net
Грузовик DAF перевозил хлебоуборочный комбайн на полуприцепе.
По предварительным данным инспекторов, водитель большегруза во время движения не справился с управлением и наехал на ограждение вдоль проезжей части, после чего продолжил движение и съехал на обочину.
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В результате аварии пострадала 35-летний водитель. Его забрала карета скорой помощи. О его состоянии не сообщается.
На месте происшествия работал следователь.
Не так давно мы сообщали, что в Одессе автокран повредил маршрутку, которая высаживала пассажиров на остановке.
Происшествие случилось в полдевятого утра возле железнодорожного вокзала.
Так, водитель автокрана KOBELCO RK250−3, двигаясь со стороны улицы Среднефонтанской, врезался сзади в автобус "Богдан", который в это время совершал высадку пассажиров.
Инспекторы отметили, что автокран пробил крышу маршрутки стрелой.
В результате аварии пострадали трое людей, двое из которых были доставлены в больницу, еще одна пассажирка от госпитализации отказалась.
Напомним, что микроавтобус набитый людьми перевернулся на трассе под Одессой, видео ДТП: "не разминулся с военной техникой"
Як Politeka писала, что масштабное ДТП сотрясло Одесщину, людей занесло в кювет, фото.
Также Politeka сообщала, что трагическое ДТП произошло с микроавтобусом на Одесчине, есть жертвы.