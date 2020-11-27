В Одессе всё чаще обсуждают возможный локдаун, который готовятся ввести уже в декабре месяце

Постоянный рост числа зараженных китайской инфекцией и новые антирекорды, который устанавливаются почти каждый день, по всей видимости, приведут к тотальному карантину в Украине.

Украинское правительство планирует ввести полный локдаун уже на новогодние праздники, они уверенный что после них число инфицированных стремительно возрастет, пишет Сегодня.

Одесситы восприняли возможные ужесточения карантина негативно. Особенно их тревожит, что будет с общественным транспортом.

«Метро у нас нет, поэтому основная нагрузка на маршрутки и трамваи. Если будут такие ограничения как и весной, то в транспорте будет мало людей, а очереди на улице длиной в несколько сотен метров", – рассказала жительница Одессы.

В тоже время глава образования и науки одесского горсовета Елена Буйневич заметила, что школьникам придется перейти на дистанционку, которая есть уже сейчас.

"Каждый крупный город готов поневоле. В отдельных школах Одессы дистанционное обучение есть и сейчас. Базовым для педагогов, родителей и детей остается сайт департамента образования и науки Одесского горсовета. На ресурсе выложены абсолютно все уроки в формате видео по программе, по основным предметам с 1 до 11 классов", – сказала Буйневич.

Напомним, что в Одесской области зафиксировали новый антирекорд – почти тысяча случаев китайского вируса за сутки

Так, на территории региона в течение суток выявлено 966 новых случаев заражения, общее количество людей, у которых подтвердили диагноз составляет 41501.

В течение суток от китайского вируса скончались 12 пациентов, выздоровели — 130.

Общее число летальных случаев – 548, а выздоровевших насчитывается 8939 человек.

Напомним, что на Одесчине вирус забирает всё больше жизней, новые данные: "четыре сотни зараженных не справились..."

Как писала Politeka, в одесский порт зашел корабль с зараженными моряками на борту: к месту съехались скорые

Также Politeka писала, в Одессе из-за китайского вируса оборвалась жизнь известной телеведущей: медики оказались бессильны