По Одессой неизвестные живодеры мучали бездомных собак

Они порезали их ножами, или другими острыми предметами.

Издевательства зафиксировали в пгт Таирово, что вблизи Одессы. Об этом сообщили очевидцы в местном телеграм-канале «Ху**ая Одесса», передает Politeka.net

Волонтеры отвезли пострадавших животных в ветеринарную клинику, где собаки будут проходить лечение после операций.

Обратим внимание, что за жестокое обращение с животными существует административная и криминальная ответственность. Административная - влечет за собой наложение штрафа от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией животного, а криминальная - предусматривает лишение свободы от 5 до 8 лет.

До этого мы писали, что в Одессе зафиксировали живодеров, которые раскидывают куски мяса, начиненные крысиным ядом и обработанные медицинскими препаратами. Они орудуют на Трассе здоровья, куда часто подбрасывают животных.

После того такого «обеда» собаки и кошки погибают в страшных муках. Шансов выжить у них, как правило, нет.

«Берут противотуберкулезные препараты, от которых собака не выживает. У неё начинается помутнение рассудка, она в истерике, в панике бьется об стены, теряет ориентацию. В конечном итоге у неё сгорают все внутренние органы, она погибает. Также крысиным ядом травят», — рассказала зоозащитница Юлия Рыбак.

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