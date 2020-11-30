Мало того, что нет больничные коек, так еще нет шансов попасть в реанимацию

В Одессе наблюдается катастрофическая ситуация с лечением пациентов, у которых диагностировали ковид

Мало того, что практически не осталось больничных коек для инфицированных, также нет мест в реанимациях. О коллапсе более подробно рассказала глава благотворительного фонда «Корпорация монстров» Екатерина Ножевникова, передает Politeka.net

По словам волонтерши, городская больница №5, что на Троицкой, которую полностью перепрофилировали под прием "ковидных" больных, уже практически заполнена, там осталось всего 10 свободных коек из 90.

В инфекционной больнице осталось две мужские койки. В отделении горбольницы № 5 на Лидерсовском бульваре — 4 места (два женских и два мужских).

Нет мест для пациентов в Одесском областном клиническом медцентре (больница водников) и в горбольнице № 1.

В 10-й больнице осталось две койки для мужчин.

Кроме того, бьет тревогу Ножевникова, что в городе нет мест в реанимациях.

«Позавчера реанимационного пациента увезли в раздельную. Вчера в городской больнице врач позвонил родственникам (жена пациента пожилая женщина болеет дома тяжело) и посоветовал срочно найти место в реанимации любой больнице города. Потому что муж на кислороде сатурация 75-80 без кислорода ниже 60, нуждается в реанимационных действиях, а мест в реанимации их стационара нет", – сообщила волонтер.

В Одесской области, по утверждениям Ножевниковой, ситуация не лучше. Например, волонтер сообщает, что не осталось свободных коек

В частности, в Беляевской ЦРБ, свободных больничных коек уже не осталось, при этом в справке ОГА, числится еще 6 свободных мест. Аналогичная путаница с местами в Черноморской горбольнице, которая, по словам Ножевниковой, забита зараженными

"Врачи на грани. Как вам описать, что происходит в стационарах, где один реаниматолог бежит из отделения реанимации в палаты интенсивной терапии (метров 200-300) по улице, чтобы оказать помощь пациентам, которые лежат в кислородной маске? Где одна сестра на 30 пациентов (а каждому нужно сделать капельницу, измерить сатурацию, давление и т. д.). Как показать, что даже в частных клиниках уже не хватает сотрудников, а больных уже столько, что листы ожидания составляют!" – рассказала она.

Напомним, что на Одесчине вирус забирает всё больше жизней, новые данные: "четыре сотни зараженных не справились..."

Как писала Politeka, в одесский порт зашел корабль с зараженными моряками на борту: к месту съехались скорые

Также Politeka писала, в Одессе из-за китайского вируса оборвалась жизнь известной телеведущей: медики оказались бессильны