Китайская болячка продолжает уносить все больше жизней в Одессе

Печальную историю о девушке, у которой родители одновременно заразились ковид рассказала основатель БФ «Корпорация монтров» Екатерина Ножевникова на своей странице в Фейсбук, передает Politeka.net

Так, несколько дней назад к ней обратилась одесситка, которую зовут Лена и попросила концентратор для своих родителей.

«Помогите спасти маму и папу», - говорит Лена. Я посмотрела анализы папы и посоветовала срочно его госпитализировать. Папу конечно же брать не хотели. Устроили в ручном режиме. Вчера ночью в таком же режиме госпитализировали маму. По прибытию в новый стационар на Троицкой сатурация 85, но кислород не дали, так как его там просто не было», - написала Ножевникова.

Далее, по словам волонтера, пока маму Лены госпитализировали в больницу, пришло тревожное известие из морга, о смерти ее отца.

Сама девушка также почувствовала на себе все симптомы ковид, у нее появилась слабость и ее отправили на КТ.

«Утром, когда Лена делала уже себе кт ей позвонили из морга. Даже не из больницы.Сейчас мама в реанимации и телефон туда с собой не дают. И связи нет. И не будет. Потому что врачи работают в грязной зоне без телефонов, раций почти нигде нет и времени уже тоже ни у кого нет», - отметила волонтер.

Ножевникова обратилась ко всем жителям города и области с просьбой соблюдать дистанцию и носить маски.

«Начните соблюдать дистанцию, носите чертовы маски (от них есть толк хоть малый, но есть!). Прекратите толпится в магазинах, ресторанах и развлекательных центрах!! Вы приносите это домой. Все больше умирает стариков, но уже умирают и молодые. Все тяжелее течение болезни», - резюмировала она.

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