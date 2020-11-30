В Одессе автохам мало того, что чуть не сбил девушек, так еще и начал распускать руки
Соотвствующее видео показли в сети одесские журналисты интернет-издания «УСИ» (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Как рассказала одна из пострадавших девушек Алина, в Аркадии неадекватный водитель Porsche Cayenne едва не наехал на неё и её сестру. Однако вместо извинений, водитель начал ссору с девушками, выбил из рук одной из пострадавших телефон, который отлетел на 10 метров.
«Ехал на очень большой скорости по переулку, далее умудрился лететь по Генуэзской. Мы с сестрой еле успели отскочить. От шока я показала средний палец – если бы шли дети, он бы их сбил», - рассказывает участница событий Алина.
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Девушки собираются заявить в полицию о порче имущества. К слову, машина автохама зарегистрирована за агрофирмой из Арцизского района.
Сам инцидент с возможным наездом на запись не попал, видео начинается с того, что автохам выходит из автомобиля и общается с девушками.
«Чего вы такие умные? Вы как мне скорость определяете? Чего вы мне факи тычите, вас никто не сбил, я остановился перед вами», - говорит мужчина.
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