В последний день осени в Одесской области выпал первый снег

Соответствующими снимками делятся местные жители в социальных сетях, пишет Politeka.net

Так, первому снегу уже порадовались жители Болграда и Измаила.

По данным синоптиков, похолодание и осадки в виде дождя и снега принес атмосферный фронт, который накрыл Одесскую область. Его действие продлится как минимум до пятницы, а потом на смену ему придет циклон, который принесет потепление, дожди и умеренный ветер.

Еще вчера синоптики предупреждали о том, что в Одесской области сегодня возможен дождь и снег, а также порывы ветра до 15-20 м/с. В связи с ухудшением погодных условий 30 ноября и 1 декабря по Одессе и области объявлено штормовое предупреждение, об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В тоже время по данным метеорологов, 1 декабря, зима в Одессе начнется с мокрого снега, небольшого мороза и гололеда ночью. К утру температура воздуха станет плюсовой, а вместо снега пойдет мелкий дождь, который продлится до вечера. Весь день небо будет затянуто тучами. Северный штормовой ветер начнет утихать. Температура ночью составит 0+1 градус, днем +2+3.

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