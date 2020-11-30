С 1 декабря одесских школьников переводят на дистанционное обучение, однако не всех

Речь, идет об учениках 5-11 классов городских школ Одессы. Их отправят на онлайн-обучения на две недели. Об этом в ходе брифинга сообщила директор департамента образования Елена Буйневич, пишет Politeka.net

По словам чиновницы, на сегодняшний день в Одессе закрыты 223 класса, при этом полностью закрыты 4 школы.

За последнюю неделю, среди школьников и педагогов зафиксирован рост заболеваемости китайской инфекцией.

«Очень тревожит то, что произошел рост после относительно стабильной ситуации — плюс 70 закрытых классов, — сообщила Буйневич.

При этом она добавила, что основная причина — это болезни не детей, а педагогов, которые заражаются от детей.

Одесситы в соцсетях уже бурно комментируют переход на дистанционное обучение.

«Дошло наконец-то У дочки из 7 уроков только два было на днях Так и уроков нет и дистанционно не обучают, учителя болеют,9 класс на секундочку»,

«И правильно, пожалейте учителей и их семьи»,

«Да всех надо на дистанционку»,

«А 1-4е классы, там все здоровы по мнению Буйневич? У детей последнюю неделю физкультурник математику и украинский язык ведёт. Они там совсем з глузду з'їхали упоротые?», -пишут в сети.

Напомним, что дистанционка и очереди в сотни метров на улице: Одесса в шаге от локдауна, жители недовольны

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