Средь бела дня в Одессе произошла серьезная авария, о чем сразу сообщили в сети

Так, в Одессе на Объездной дороге произошло ДТП с участием военного грузовика. Транспортное средство перевернулось на бок, сообщает ТСН.

При этом пока ничего не известно о пострадавших и жертвах ДТП в Одессе.

По словам очевидцев, автопроисшествие состоялось на повороте к Лативке. Грузовик перевернулся на бок и врезался в светофор. На месте работают ГСЧС и скорая, движение перекрыто. Пока неизвестно, что могло стать причиной аварии.

Напомним, что среди основных причин аварий - нарушение правил проезда перекрестков, несоблюдение правил безопасной дистанции, нарушение правил маневрирования, превышение допустимой скорости движения, управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

Также ранее сообщалось, что в Одесской области водитель совершил наезд на женщин, которые шли вдоль дороги. Авария со смертельным исходом произошла 15 ноября в селе Приморское Белгород-Днестровского района.

По данным инспекторов, 48-летний водитель не справился с управлением и его занесло на обочину дороги. В это время там находили две пожилые женщины, одной их них 62 года, другой - 82. Обе пенсионерки погибли на месте в результате наезда авто.

Напомним, что в Одессе маршрутка наехала на пешехода на "зебре: "отбросило на авто", фото.

Як Politeka писала, что масштабное ДТП сотрясло Одесщину, людей занесло в кювет, фото.

Также Politeka сообщала, что трагическое ДТП произошло с микроавтобусом на Одесчине, есть жертвы.