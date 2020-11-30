В Одессе пожарные машины, спешащие на вызов, попали в ДТП
Соответствующее видео обнародовали очевидцы в соцсетях, передает Politeka.net
Авария случилась 30 ноября около 10 утра на Николаевской дороге. Колонна из шести спецавтомобилей спешила на пожар в районе поселка Котовского.
В результате одна из машин врезалась в другую.
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Как удалось выяснилось позже, пожар вспыхнул в одной из многоэтажек на улице Генерала Бочарова, 41.
Там горела квартира на 13 этаже в 16-этажном доме. Площадь распространения огня – 10 квадратных метров. Спасатели эвакуировали 17 человек, в том числе, 3 ребенка.
Сотрудники ГСЧС локализировали огонь к 10 часам утра, через 20 минут его ликвидировали. Пострадавших, по информации ГСЧС, нет. В тушении огня были задействованы 50 пожарных и 13 машин спецтехники.
В тот же день случилось еще одно ДТП вОдессе, на этот раз с участием военного грузовика. Он перевернулся на бок и врезался в светофор на Объездной дороге.
Информации о пострадавших и жертвах ДТП не имеется.
По словам очевидцев, автопроисшествие состоялось на повороте к Лативке. Грузовик перевернулся на бок и врезался в светофор. На месте работают ГСЧС и скорая, движение перекрыто. Пока неизвестно, что могло стать причиной аварии.
Напомним, что в Одессе маршрутка наехала на пешехода на "зебре: "отбросило на авто", фото.
Як Politeka писала, что масштабное ДТП сотрясло Одесщину, людей занесло в кювет, фото.
Также Politeka сообщала, что трагическое ДТП произошло с микроавтобусом на Одесчине, есть жертвы.