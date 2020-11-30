В Одессе пожарные машины, спешащие на вызов, попали в ДТП

Соответствующее видео обнародовали очевидцы в соцсетях, передает Politeka.net

Авария случилась 30 ноября около 10 утра на Николаевской дороге. Колонна из шести спецавтомобилей спешила на пожар в районе поселка Котовского.

В результате одна из машин врезалась в другую.

Как удалось выяснилось позже, пожар вспыхнул в одной из многоэтажек на улице Генерала Бочарова, 41.

Там горела квартира на 13 этаже в 16-этажном доме. Площадь распространения огня – 10 квадратных метров. Спасатели эвакуировали 17 человек, в том числе, 3 ребенка.

Сотрудники ГСЧС локализировали огонь к 10 часам утра, через 20 минут его ликвидировали. Пострадавших, по информации ГСЧС, нет. В тушении огня были задействованы 50 пожарных и 13 машин спецтехники.

В тот же день случилось еще одно ДТП вОдессе, на этот раз с участием военного грузовика. Он перевернулся на бок и врезался в светофор на Объездной дороге.

Информации о пострадавших и жертвах ДТП не имеется.

По словам очевидцев, автопроисшествие состоялось на повороте к Лативке. Грузовик перевернулся на бок и врезался в светофор. На месте работают ГСЧС и скорая, движение перекрыто. Пока неизвестно, что могло стать причиной аварии.

Напомним, что в Одессе маршрутка наехала на пешехода на "зебре: "отбросило на авто", фото.

Як Politeka писала, что масштабное ДТП сотрясло Одесщину, людей занесло в кювет, фото.

Также Politeka сообщала, что трагическое ДТП произошло с микроавтобусом на Одесчине, есть жертвы.