В Одессе уже критически не хватает анестезиологов и реаниматологов для формирования врачебных бригад, которые лечат ковид-пациентов
Как передает Politeka.net, такое заявление сделала глава горздрава Елена Якименко в ходе заседания оперативного штаба.
По словам чиновницы, в городской больнице №5 на улице Троицкой из-за того, что болеют врачи, закрыли два отделения и одно в больнице №8. Существует большая проблема с анестезиологами и реаниматологами — они есть только в больнице №10 и в Еврейской. Также, есть небольшой резерв специалистов в больнице №11.
«Мы обратились в областной департамент здравоохранения, они обещали помочь с анестезиологами. Обращались также к руководителю кафедры, которая готовит анестезиологов — он обещал подыскать сотрудников»,— отметила Якименко.
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В тоже время мэр Одессы Геннадий Труханов прокомментировал недавнее заявление волонтеров о катастрофической ситуации с лечением ковидных больных. Одесский голова заявил, что «волонтеры намеренно сеют панику и не отмечают титанических усилий городской власти».
«Написали, что человека не приняли в Одессе в больницу и повезли в Раздельную. Правда ли это? Нужно разобраться! А почему они не пишут, сколько мы больных с области принимаем? Почему не пишут, сколько мы отделений развернули? Возможно, они и оперируют объективными данными, но своей истерикой сеют панику среди персонала, среди тех, кто сутками борется за жизни людей. Не реагировать на такие посты и работать дальше. Это просто капец какой-то», — возмутился Труханов.
Труханов заявил, что «волонтеры сеют панику и не отмечают титанических усилий городской власти».
Напомним, что ранее глава благотворительного фонда «Корпорация монстров» Екатерина Ножевникова заявляла, даже если количество «коронавирусных» палат в опорных больницах будут увеличивать — врачей и медсестер не станет больше:
«Но и не это самое страшное. В городе нет мест в реанимациях. Позавчера реанимационного пациента увезли в Раздельную… …А ещё нет врачей», - написала волонтер на своей странице в Фейсбуке.
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