Пользователи в соцсетях активно обсуждают идею Минобразования отдавать детей в школу с пяти лет

Об этом пишет Politeka.net

Ранее исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет написал в своем Telegram-канале, что в Украине рассматривается возможность начать обучение детей с пятилетнего возраста.

"Подчеркиваю, что 5-летние и 6-летние дети требуют разных подходов и компетенций по форме и продолжительности обучения и досуга. "Это дорого", - говорят эксперты. Но наши дети не хуже тех, кто учится в более развитых странах, и поэтому аргументы в пользу "экономии" считаю нецелесообразными. Моя задача - найти возможности и поддержку", - написал Шкарлет.

Идея сажать за парты малышей в 5-летнем возрасте не понравилась большинству украинцев. Свои комментарии они оставляют на страницах соцсетей.

«А чего тянуть? Давайте сразу с роддома»,

«Может сразу на работу пусть идёт? А что многие работодатели в 20 лет просят 50 летний стаж, пусть идут стаж нарабатывают»,

«Новый эксперимент? Типа реформа»,

«Может уж лучше из роддома отдать???? Зачем ждать 5 лет?»,

«Они с НУШ не могут поладить, а тут, типа, что-то новенькое придумали. Ну, главное создавать вид работы и покрупнее кипы бумаг разложить», - иронизируют в сети.

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