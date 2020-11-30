В Одесской области компания детей играла боевой гранатой
Несчастного случая удалось избежать благодаря пограничнику Евгению Чабану, который вовремя заметил «игрушку» у детей и отобрал ее. Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ, передает Politeka.net
В ведомстве сообщили, что 29 ноября пограничник возвращался домой в село Новоселовка. На побережье реки она заметил группу детей, среди которых был и сын Евгения.
Охранник рубежа обратил внимание, что предмет, которым играла детвора, был очень похож на боевую гранату.
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На вопрос, откуда они ее взяли, дети ответили, что нашли на улице.
Пограничник немедленно забрал угрожающий предмет у ребят и отвел их на безопасное расстояние.
На место происшествия военнослужащий вызвал представителей Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям и Нацполиции.
Не так давно мы сообщали, что юный житель Одесской области лишился руки после взрыва гранаты.
17-летний парень, который работал пастухом, попал в реанимацию и ему ампутировали левую руку, в которой сдетонировало взрывное устройство.
ЧП случилось накануне на окраине поселка Сарата. Подросток обнаружил в старенькой припаркованной «Газели» на одной из ферм боеприпас. Он достал его и пока пас скот решил, как следует рассмотреть.
Однако случилось несчастье, боевая граната РГД-5 взорвалась у него в руках.
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