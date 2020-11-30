В Одесской области компания детей играла боевой гранатой

Несчастного случая удалось избежать благодаря пограничнику Евгению Чабану, который вовремя заметил «игрушку» у детей и отобрал ее. Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ, передает Politeka.net

В ведомстве сообщили, что 29 ноября пограничник возвращался домой в село Новоселовка. На побережье реки она заметил группу детей, среди которых был и сын Евгения.

Охранник рубежа обратил внимание, что предмет, которым играла детвора, был очень похож на боевую гранату.

На вопрос, откуда они ее взяли, дети ответили, что нашли на улице.

Пограничник немедленно забрал угрожающий предмет у ребят и отвел их на безопасное расстояние.

На место происшествия военнослужащий вызвал представителей Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям и Нацполиции.

Не так давно мы сообщали, что юный житель Одесской области лишился руки после взрыва гранаты.

17-летний парень, который работал пастухом, попал в реанимацию и ему ампутировали левую руку, в которой сдетонировало взрывное устройство.

ЧП случилось накануне на окраине поселка Сарата. Подросток обнаружил в старенькой припаркованной «Газели» на одной из ферм боеприпас. Он достал его и пока пас скот решил, как следует рассмотреть.

Однако случилось несчастье, боевая граната РГД-5 взорвалась у него в руках.

Напомним, что подозрительный конверт по почте наделал шума в Одессе, съехались полиция и спасатели: известно, что внутри

Как сообщала Politeka, одесский медик рассказал, как хоронят жертв китайской инфекции: "За 50 лет работы впервые такое вижу"

Также Politeka писала, что в Одессе лишили жизни мужчину за хвастовство: кадры трагедии и подробности