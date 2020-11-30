В Одесской области многодетная мать оставила своих детей и пыталась сбежать за заграницу
Подробности сообщили в пресс-центре Государтсвенной пограничной службы Украины, передает Politeka.net
Так, 29 ноября пограничники Измаильского отряда поймали
27-летнюю украинку поймали пограничники Измаильского отряда, когда она предприняла попытку незаконного пересечь государственную границу. Она хотела попасть в Молдову в обход пункта пропуска «Железнодорожное».
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При этом с собой у женщины не было загранпаспорта.
Как выяснилось, задержанной оказалась жительница Белгород-Днестровского района и дома у нее имеется трое малолетних детей, который она оставила на соседей.
В беседе с пограничниками горе-путешественница рассказала, что хотела навестить свою молдавскую подругу, живущую в городе Тараклия.
В ведомстве отметили, что за попытку нарушения государственной границы на правонарушительницу составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.204-1 КУоАП. Решение по этому делу примет суд.
Ранее мы писали, что в Одессе прохожие обратили внимание на ребенка, который бегал грязый и голодный, а в это время его мать в пьяном угаре спала под скамейкой. Инцидент произошел в прошлом месяце на улице Ицхака Рабина на Черемушках.
Людям стало жаль мальчугана, и они вызвали стражей порядка.
Как рассказали в патрульной полиции, когда они прибыли на место вызова, пьяная женщина лежала без сознания, а рядом был маленький грязный мальчик. Ребенок рассказал полицейским, что ему 5 лет, его зовут Ромчик и вместе с мамой он живет в поле. Малыш был голоден и просил пить. Патрульные накормили и напоили мальчика, а также вызвали "скорую" для оказания медицинской помощи ребенку и женщине.
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