Стала известна дата введения тотального карантина, как в Одессе, так и по всей Украине
В Кабмине собираются ввести локдаун сроком на три недели, он будет действовать с 23 декабря по 15 января. Об этом пишет «
"Вариант на две недели отклонили. Остановились на датах с 23 декабря по 15 января. Подробности будут уже в эту среду", – сообщают СМИ.
Однако не исключено, что «Сегодня» ловят просто хайп, публикуя у себя такую информацию.
Ведь в Администрации президента сегодня совещались по такому вопросу и пока официальных заявление от Кабмина и Офиса Президента не поступало.
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До этого мы соощали, что в Одессе уже критически не хватает анестезиологов и реаниматологов для формирования врачебных бригад, которые лечат ковид-пациентов
Такое заявление сделала глава горздрава Елена Якименко в ходе заседания оперативного штаба.
По словам чиновницы, в городской больнице №5 на улице Троицкой из-за того, что болеют врачи, закрыли два отделения и одно в больнице №8. Существует большая проблема с анестезиологами и реаниматологами — они есть только в больнице №10 и в Еврейской. Также, есть небольшой резерв специалистов в больнице №11.
«Мы обратились в областной департамент здравоохранения, они обещали помочь с анестезиологами. Обращались также к руководителю кафедры, которая готовит анестезиологов — он обещал подыскать сотрудников»,— отметила Якименко.
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